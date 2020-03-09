شنكالي:افضل مقترح لتشكيل الحكومة هو ان يتولى رئاسة الوزراء رئيس كتلة فائزة وليس رجلا جالساً في بيته ويعمل في التنظير ولايملك اي مؤهلات للقيادة”.

2020/03/09 | 23:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ماجد شنكالي، الاثنين على طرح اسماء فالح الفياض وهادي العامري ونوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء وفق ما كشف عنه في وقت […]

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