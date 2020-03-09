2020/03/09 | 23:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادي في تيار الحكمة الوطني – فادي الشمري لـ برنامج #بتوقيت_العاصمة : – بعض الشخصيات اعتبرت ترشيحها من باب المثال ترشيحا رسميا – القوى السياسية لن تطرح ايا من المرشحين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في تيار الحكمة:بعض الشخصيات اعتبرت ترشيحها من باب المثال ترشيحا رسميا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في تيار الحكمة:بعض الشخصيات اعتبرت ترشيحها من باب المثال ترشيحا رسميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).