سعيد الوجاني - أمريكا / حماقة

2020/03/09 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني السياسة هي فن وضع الناس تحت قبضتك ، واوامرك ، وتوظيفهم حسب رغبتك ، وحاجتك .فترويض الناس بالدعاية ، والاكذوبة ، ليس سهلاً ، وليس في متناول ايّ كان .إنْ كنت تعيش في أمريكا ، وكنت ثملاً اجتنب الاّيفْ ، واجتنب اليوتوب ، لأنك تضرب اخماسا في اسداس ، تجعلك تنسى المقدمة عند وصولك الخاتمة .ان بيع الوهم ، والسراب ، والنجاح في اقناع الناس بالإيمان ، وتصديق ما لا يصدق ، هو حرفة تعتمد الديماغوج......

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