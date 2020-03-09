عمرو إمام عمر - الإمبريالية الإستعمارية و حركات التحرر الوطنى (الحلقة الثامنة)

2020/03/09 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمرو_إمام_عمر البورجوازية و الإستعمارمدخلللتعرف على أهداف الموجات الاستعمارية البورجوازية الأوروبية للعالم يجب أولا أن نتعرف أحد الميادين المهمة فى عالم السياسة و هى الجغرافيا السياسية و الأقتصادية ، فالجغرافيا بصورة عامة هى دراسة المعلومات و المحددات الخاصة بتوزيع و تنظيم المظاهر الطبيعية و البشرية على سطح الأرض ، و دراسة علاقات و تفاعلات النشاط البشرى و التوزيع السكانى و النمط المناخى ، أما الجغرا......

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