الإغلاق التام لتسع منافذ..والايرانيون يدخلون سامراء “بلا فحص” وكربلاء “المغلقة” (صور وفيديو)

2020/03/09 | 23:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، الاغلاق التام للمنافذ الحدودية مع ايران في سياق تنفيذ قرارات لجنة الامر الديواني 55 لسنة 2020 والخاصة بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية عقب اجتماع لمجلس الامن الوطني شاركت فيه خلية الازمة، ان “هيأة المنافذ الحدودية تستنفر إمكاناتها البشرية والفنية وعلى درجة عالية […]

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