وضع حجر الأساس لملعب سعة 5 الاف متفرج بالأنبار

2020/03/09 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الشباب والرياضة، وضع حجر الأساس لملعب الگرمة بسعة 5 الاف متفرج في محافظة الانبار.

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