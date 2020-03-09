إيران تتحدث عن وجود فيروس مجهول “قاتل” غير كورونا

2020/03/09 | 23:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني شهروز برزكر، يوم الإثنين، 09 آذار، 2020، إن هناك فيروسا مجهولا قاتلا يختلف عن فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في […]

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