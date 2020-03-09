أطباء: بعض المطهرات قد لا تنفع في مواجهة كورونا

2020/03/09 | 23:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المغري خاصةً الآن، شراء واحد من العديد من المطهرات اليدوية التي تقول الملصقات إنها “تقتل 99.99٪ من الأمراض التي تسبب الجراثيم”، لكن هذا لا يعني أن المنتج سوف يحميك […]

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