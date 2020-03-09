2020/03/09 | 23:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر أبناء الهاملي مديرية موزع غرب محافظة تعز عن إستيائهم ورفضهم لقرار هيثم قاسم شغاتي.وقال الاهالي نرفض قرار هيثم شغاتي بإنشاء، موقع عسكري في جبل الرحمة بالهاملي.وتساءل قائلا ازاحة أبناء الهاملي على امتداد طول الخط الرابط بين مفرق المخا وصولا إلى النجيبة لا نعلم ماهي الأسباب التي أدت إلى هذا الشئ.واشار الاهالي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستياء واسع لأبناء الهاملي ضد قرار اللواء هيثم شغاتي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستياء واسع لأبناء الهاملي ضد قرار اللواء هيثم شغاتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).