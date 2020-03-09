ترامب صافح عضوين بالكونغرس قبل وضعهما في الحجر الصحي

2020/03/09 | 23:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تواصل عضويين جمهوريين بالكونغرس مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل أن يعلنوا يوم الاثنين دخولهما إلى الحجر الصحي بعد التقائهما بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا.وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، فإن ترامب صافح النائب دوغ كولينز من جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع مات غايتس من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية الأولى اليوم الاثنين.​وأعلن كولينز وغايتس اليوم، أنهما عزلا نفسيهما ذاتيًا لأنهما تواصل مباشرة مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ماريلاند أواخر فبراير/ شباط، والذي تم تشخيصه كمصاب بفيروس كورونا الجديد.

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