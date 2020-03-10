عبد المهدي: واشنطن تضغط علينا لقطع علاقاتنا مع إيران

2020/03/10 | 00:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسامة مهدي: قال رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية عادل عبدالمهدي إن الولايات المتحدة بخروجها من الاتفاق النووي وممارستها الضغوط على إيران والعراق قد جعلت الوضع في المنطقة اكثر تعقيدا خاصة […]

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