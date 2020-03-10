2020/03/10 | 00:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب السابق جاسم البياتي، اليوم، عن توجه الكتل السياسية لابقاء رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي في الحكم لمدة اطول بعد تعثر المفاوضات السياسية، مشيرا الى ان الجهود السياسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونــا” يتسبب بـاعادة عبد المهدي لــ رئاسة الوزراء ..!) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونــا” يتسبب بـاعادة عبد المهدي لــ رئاسة الوزراء ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).