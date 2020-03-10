طالباني يناشد مواطني الاقليم فعل امر يجتازون به مرحلة كورونا

2020/03/10 | 00:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ناشد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، المواطنين الوقاية من فيروس كورونا، داعياً اياهم الا ينظروا الى الاسبوعين اللذين اعلنا عطلة رسمية كباقي العطل الاخرى ولا يقصدوا المناطق المزدحمة ويلتزموا بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة.وكتب طالباني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واطلعت عليه شفق نيوز، ان اجتماع المجلس الاعلى لمواجهة كورونا تضمن اصدار قرار باعلان عطلة رسمية امدها اسبوعين.واضاف "اناشدكم ان هذين الاسبوعين للوقاية ولا تنظروا اليهما مثل العطل الاخرى، لاتقصدوا الاماكن المزدحمة والتزموا بالتعليمات الصحية لوزارة الصحة، والزموا بيوتكم حد الامكان".وتابع انه "بالالتزام بالتعليمات الصحية معا بامكاننا اجتياز هذه المرحلة باقل خسارة ممكنة".واعلنت حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، جملة قرارات خاصة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا في الاقليم الذي سجل حالة وفاة واحدة و13 اصابة.والقرارات جاءت عقب اجتماع اللجنة الحكومية العليا المشكلة لمكافحة فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي، "اكد الاجتماع على اهمية الاستمرار في تنفيذ قرارات العطلة التي اصدرتها الجهات المعنية مثل تقليل الازدحامات وتحديد التنقل مابين المدن والمحافظة على النظافة والاتصال بالمراكز المعينة في حال وجود حالات يشتبه في اصابتها بفيروس المرض، مشددا على عدد من التوصيات والتعليمات التي تهدف لحماية حياة المواطنين من الاصابة بهذا الفيروس.وتضمنت التوصيات تعطيل الدوام الرسمي في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات في الاقليم عدا قوات البيشمركة والاسايش الداخلية والمؤسسات الصحية، اعتبارا من يوم الخميس 12 من اذار الجاري لغاية 26 منه، مبينة ان ايام 27 و28 اذار عطلة رسمية ويكون استئناف الدوام في 29 منه.اما فيما يخص المراكز التعليمية التابعة لوزارة التربية (الحكومية والاهلية) فان العملية الدراسية تستأنف في يوم السبت 28 من اذار الجاري، مشيرا الى ان الدوام في المعاهد والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيستأنف في الاول من شهر نيسان المقبل.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم، ان الاجتماع اوصى ان تستمر وزارة الصحة في تقديم خدماتها العامة عن طريق نظام المناوبة على ان تقوم الوزارة باصدار التعليمات الخاصة بهذا الصدد.

كما اوصى الاجتماع ان تستمر الوزارات الخدمية في تقديم خدماتها العامة عن طريق نظام المناوبة على ان تقوم كل الوزارة باصدار التعليمات الخاصة بهذا الصدد.

واشار الى ان اخر موعد لعودة مواطني الاقليم من ايران هو من 15 اذار الجاري، مبينا انه لن يسمح بعودتهم لغاية الاول من نيسان المقبل بلحاظ استمرار حركة التبادل التجاري وفقا للتعليمات السارية.

وقرر الاجتماع تخصيص المرحلة الثانية من الميزانية لتوفير المستلزمات الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

واوضح انه تم تكليف وزارة الزراعة ومصادر المياه بالاستمرار في تنفيذ الاجراءات التي اتخذتها في اطار سياسة مواجهة فيروس كورونا.

وقرر الاجتماع توصية وزير العدل لتفعيل المدعي العام بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية تحق الاشخاص والجهات والقنوات الاعلامية التي تتسبب بالاضطراب وتعمل خلافا للتعليمات وسياسة الحكومة.

كما قرر الاجتماع منح المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية المستقلة ولجان القاممقاميات صلاحية تنظيم ومراقبة الاسواق المحلية.

واشار حكومة الاقليم في بيان الى ان نائب رئيس الحكومة قباد طالباني اكد في ختام الاجتماع على ضرورة التزام الجميع بالقرارات والتوصيات من اجل التمكن من منع زيادة انتشار الفيروس.

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