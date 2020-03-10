خمس دول أوروبية مستعدة لاستقبال أطفال عالقين في اليونان

2020/03/10 | 00:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية الأوروبية عن استعداد خمس دول أوروبية لاستقبال عدد محدد من الأطفال المهاجرين العالقين في اليونان.وتقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين بالشكر لكل من #فنلندا، و#فرنسا،

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