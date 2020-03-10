العراق يشارك ببطولة دولية لكمال الأجسام في القاهرة

2020/03/10 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الاتحاد المصري لكمال الاجسام بطولة "احمد علي" الدولية لكمال الاجسام الفيزيك في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة العراق بـ 9 لاعبين بمختلف الفئات والاوزان.

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