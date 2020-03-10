شركة كي: نعتمد أنظمة متطورة لتوسيع الخدمات

2020/03/10 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة كي انها تقدم خدماتها بانسيابية عالية لملايين المستفيدين ولم تشخص اي خلال في الأداء.وقال مصدر مسؤول في الشركة ان تبني الانظمة المتطورة والتواصل مع التطورات التي يشهدها ميدان الدفع الإلكتروني عالميا، حقق انسيابية عالية في إيصال الخدمات الى جمهور المستفيدين.ولفت الى ان التفاعل الكبير الذي شهدته المرحلة الحالية قادنا إلى التوسع بالخدمات، لا سيما التي تتناغم واقتصاد العائلة وأهمها السلف التي تلبي حاجة المواطن.وبين إمكانية حصول حاملي ماستر كي الدولية على سلف تتراوح ما بين ٥_٢٥ مليون دنيار، وأن منتسبي الداخلية الموطنة رواتبهم في مصرف الرافدين يحصلون على ذات الخدمات والسلف، بل ويصار الى تطوير الأداء بما يخدمهم.

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