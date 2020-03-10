بالوثيقة.. صحة الرصافة تغلق جميع المطاعم والمولات والمقاهي تحسبا من انتشار كورونا

2020/03/10 | 00:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، اليوم الاثنين، بغلق جميع المطاعم والمولات والمقاهي تحسبا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "الغد برس"، انه "استنادا الى توصيات لجنة الامر الديواني، تقرر تنفيذ اجراءات عاجلة بغلق جميع اصناف المحلات العامة المشمولة (المولات، المطاعم، المقاهي، الكازينوهات، المسابح، النوادي، المنتديات الليلية، دور السينما، المتنزهات، قاعة المناسبات) والى اشعار اخر".

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