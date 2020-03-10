2020/03/10 | 00:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، الاثنين، عن غلق المحافظة لمدة اسبوع ابتداءً من الاربعاء المقبل....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف الاشرف تعلن غلق المحافظة لمدة اسبوع ابتداءً من.. ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف الاشرف تعلن غلق المحافظة لمدة اسبوع ابتداءً من.. ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).