ترامب: الانفلونزا العادية تقتل اكثر من كورونا


ترامب: الانفلونزا العادية تقتل اكثر من كورونا
2020/03/10 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم ـ متابعة

رأى الرئيس الأمريكي،  دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الإنفلونزا العادية تقتل أشخاصا أكثر بكثير ...

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