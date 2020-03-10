2020/03/10 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الإنفلونزا العادية تقتل أشخاصا أكثر بكثير ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب: الانفلونزا العادية تقتل اكثر من كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم ـ متابعة
رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الإنفلونزا العادية تقتل أشخاصا أكثر بكثير ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب: الانفلونزا العادية تقتل اكثر من كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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