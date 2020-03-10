ترامب: الانفلونزا العادية تقتل اكثر من كورونا

2020/03/10 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الإنفلونزا العادية تقتل أشخاصا أكثر بكثير ...





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