إصابة اثنين من الحشد الشعبي بهجوم شنه داعش في ديالى

2020/03/10 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر امني، الثلاثاء، بإصابة اثنين من الحشد الشعبي بهجوم شنه داعش قرب خانقين بديالى.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "اثنين من الحشد الشعبي اصيبا بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية قرب قرية علي سعدون قرب خانقين شمال شرق بعقوبة".وأضاف المصدر أن "الوضع تحت السيطرة وبدأت القوات الأمنية بتنشيط منطقة الحادث".

بغداد اليوم ـ البصرة

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاثنين، القبض على متهمين بحوزتهما مخدرات في محافظة البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز استخبارات قيادة قوات الحدود التابعة لوكالة الاستخبارات ف

بغداد اليوم - النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، الاثنين، اغلاق المحافظة لمدة اسبوع اعتبارا من الاربعاء المقبل.

وقالت القيادة في بيان، ان "محافظ النجف ورئيس خلية الازمة لؤي الياسري، اوعز بغلق المحافظ".

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الإثنين (09 آذار، 2020) تعرض قواتها لهجمات ممن وصفتهم بـ"مثيري الشغب" اثناء حملة للتنظيف في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "القوات الأمنية، نفذت صباح اليوم ح

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