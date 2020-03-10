السعودية تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

2020/03/10 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك قناة الإخبارية السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن 3 حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق.

ولفتت إلى قول وزارة الصحة أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية وتم تنويمه في العزل وجرى حصر المخالطين له واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

وقالت الوزارة إن الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من مصر ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، مشيرة إلى أنه تم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة كما جرى حصر المخالطين له واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

بغداد اليوم ـ متابعة

رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الإنفلونزا العادية تقتل أشخاصا أكثر بكثير من فيروس كورونا.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "في العام الماضي توفي 37 ألف أمري

بغداد اليوم - متابعة

أصيب وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستير، بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الاثنين، عن مصدر مقرب من الوزير.

وأشار المصدر إلى أن حالة ريستير "جيدة"، موضحا أن الوزير الذي زار الب

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الصين، الاثنين، شفاء 70% من المصابين بكورونا.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن "70 % من المصابين بفايروس كورونا في الصين تماثلوا للشفاء".

وكانت منظمة الصحة العالمية دعت، اليوم

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