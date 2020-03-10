الزوراء والجوية يعلنان موقفهما من إيقاف الدوري الممتاز

2020/03/10 | 00:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلن ناديا الزوراء والقوة الجوية، موقفهما من قرار إياف منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم كإجراء وقائي ضد فايروس كورونا.

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