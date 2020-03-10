عضو في حقوق الإنسان يدعو الى رفع حالة مواجهة كورونا الى الإنذار [ج]

2020/03/10 | 00:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو في مفوضية حقوق الإنسان، الى رفع حالة مواجهة فايروس كورونا في العراق الى الإنذار [ج] [القصوى].

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