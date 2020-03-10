8 عادات خاطئة لا تفعلها قبل النوم

2020/03/10 | 00:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تمثل الحالة المزاجية لأي شخص إحدى أبرز مسببات اضطراب النوم، إضافة إلى عوامل أخرى مثل تناول وجبة عشاء متأخرا، أو عدم انتظام مواعيد النوم.وأورد موقع “ويب إم دي” الأمريكي 10 نصائح، قال إنه يجب اتباعها، قبل النوم، حتى تحصل على نوم صحي.1- الحالة المزاجية يسعى بعض الأشخاص الذين يعانون من […]

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