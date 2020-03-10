زيارة “شمخاني”: جاءَ لِسَد الثغرات التي أحدثَها غياب “سُلَيماني”

2020/03/10 | 00:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت هو أرفع مسؤول إيراني يزور #العراق منذ مقتل قائد #فيلق_القدس الإيراني #قاسم_سليماني، مطلع يناير الماضي، إنه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في #إيران، ووزير الدفاع السابق،

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