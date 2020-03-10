2020/03/10 | 01:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وافقت محكمة استئناف بابل الاتحادية، على طلب نقابة المحامين في المحافظة بتأجيل الدعاوى لغاية ١٩ من اذار.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "الغد برس"، ان "نقابة المحامين في بابل طالبت رئاسة محكمة استئناف بابل بالموافقة على تأجيل تلقائي للدعاوى ولغاية ١٩ اذار بسبب الظروف الراهنة في البلد الخاصة بفيروس كورونا لحماية الجميع، فيما وافقت المحكمة على طلب النقابة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. استئناف بابل توافق على تأجيل الدعاوى لغاية ١٩ من اذار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. استئناف بابل توافق على تأجيل الدعاوى لغاية ١٩ من اذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).