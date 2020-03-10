2020/03/10 | 01:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحديد عدد الحضور لدفن الجنائز في مقبرة النجف بغداد -النجف — عامر طويريجي – عبدالحسين غزال قتل جنديان أميركيان الأحد أثناءتقديم الدعم والمشورة الى قوات الأمن العراقية» خلال عملية عسكرية ضد مخابئ لتنظيم الدولة الإسلامية داعش في شمال العراق بين حدود الموصل واربيل ، بحسب ما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل جنديين أميركيين في انزال جوي على مقار داعش بين الموصل وأربيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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