مقتل‭ ‬جنديين‭ ‬أميركيين‭ ‬في‭ ‬انزال‭ ‬جوي على‭ ‬مقار‭ ‬داعش‭ ‬بين‭ ‬الموصل‭ ‬وأربيل

2020/03/10 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد‭ ‬عدد‭ ‬الحضور‭ ‬لدفن‭ ‬الجنائز‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬النجف بغداد‭ -‬النجف‭ ‬—‭ ‬عامر‭ ‬طويريجي‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قتل‭ ‬جنديان‭ ‬أميركيان‭ ‬الأحد‭ ‬أثناءتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمشورة‭ ‬الى‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬مخابئ‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬بين‭ ‬حدود‭ ‬الموصل‭ ‬واربيل ‭ ‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ […]

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