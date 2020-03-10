طرائف ومآس مع الفيروس

2020/03/10 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تساوى‭ ‬الأغنياء‭ ‬والفقراء‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لقاح‭ ‬ناجع‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ .‬واتجه‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬العادية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬اجباري‭ ‬انعكس‭ ‬في‭ ‬احوال‭ ‬السياسة‭ ‬أيضاً‭.‬وبرزت‭ ‬طرائف‭ ‬وفوائد‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬هذه‭ ‬المصيبة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬منها‭ ‬انّ‭ ‬إيران‭ ‬أفرغت‭ ‬السجون‭ ‬وأطلقت‭ ‬سبعين‭ ‬ألفاً‭ ‬نزيل‭ […]

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