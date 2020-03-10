إردوغان يطالب الأطلسي بتقديم دعم ملموس في سوريا

2020/03/10 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوروبا ترجح استقبال 1500 طفل وامرأة من المهاجرين بروكسل‭- ‬الزمان‭ ‬ طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬بأن‭ ‬يقدم‭ ‬‮«‬دعما‭ ‬ملموسا‮»‬‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لبروكسل‭ ‬الاثنين‭.‬ وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬اثر‭ ‬لقائه‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للحلف‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬‮«‬ننتظر‭ ‬دعما‭ ‬ملموسا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬جميع‭ ‬حلفائنا‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬‮«‬يشهد‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬مرحلة‭ […]

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