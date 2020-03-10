2020/03/10 | 01:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الازمة بشأن فيروس كورونا في محافظة النجف الأشرف، قرارات عدة لمواجهة الفيروس في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة تصدر قرارات عدة لمواجهة كورونا بالنجف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة تصدر قرارات عدة لمواجهة كورونا بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).