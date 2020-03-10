2020/03/10 | 01:34 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تبحث تدابير عاجلة لمواجهة كورونا بينها إطلاق سراح السجناء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 01:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تبحث تدابير عاجلة لمواجهة كورونا بينها إطلاق سراح السجناء) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تبحث تدابير عاجلة لمواجهة كورونا بينها إطلاق سراح السجناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).