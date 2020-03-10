مقتل قيادي بالحشد الشعبي واصابة منتسبين بصد هجوم لداعش في خانقين

2020/03/10 | 01:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل قيادي بالحشد الشعبي، وضابط بالجيش واصابة منتسبين بصد هجوم لداعش في خانقين.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم قتل امر سرية في الحشد الشعبي، وضابط بالجيش واصابة عنصرين خلال صد هجوم لداعش في منطقة تل عري بأطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى".

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