بالوثيقة.. وزير الداخلية يجري بعض التغييرات في مديريات الوزارة

2020/03/10 | 01:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اجرى وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، بعض التغييرات في مديريات الوزارة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، اليوم الثلاثاء، فانه "تم تكليف اللواء ماهر نجم عبدالحسين عباس، من تسيير وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونقله الى دائرة التفتيش الاداري والمهني بصفة مفتش، ونقل اللواء الركن عامر صدام سعيد سويعي من منصب مدير عام حماية المنشآت والشخصيات الى منصب وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية/ وكالة".

واضافت "نقل اللواء اسماعيل نعمة غيلان من منصب مدير استخبارات الشرطة الاتحادية الى منصب مدير عام حماية المنشآت والشخصيات/ وكالة، ونقل اللواء زهير جهاد محسن عبد من منصب مدير الجمع والتحليل في الوكالة اعلاه الى منصب مدير استخبارات الشرطة الاتحادية/ وكالة؛.

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