قرار اللواء هيثم شغاتي يحدث إستياء واسع لأبناء الهاملي

2020/03/10 | 01:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر أبناء الهاملي مديرية موزع غرب محافظة تعز عن إستيائهم ورفضهم لقرار هيثم قاسم شغاتي.وقال الاهالي نرفض قرار هيثم شغاتي بإنشاء، موقع عسكري في جبل الرحمة بالهاملي.وتساءل قائلا ازاحة أبناء الهاملي على امتداد طول الخط الرابط بين مفرق … Readmore

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