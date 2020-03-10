علامات خفية لسرطان البنكرياس

2020/03/10 | 01:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن أطباء أن بعض علامات سرطان البنكرياس قد لا تكون واضحة أو تؤخذ على محمل الجد، ما يؤدي إلى تضييع الوقت الثمين للعلاج.وكشف موقع “ميديك فوروم” الطبي، ستة أعراض خفية قد تشير إلى وجود ورم.وأشار الخبراء إلى أن الكشف عن سرطان البنكرياس في الوقت المناسب يعطي فرصة أكبر، 85 في المئة، […]

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