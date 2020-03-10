2020/03/10 | 01:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر موقع “آف بي.ري” الروسي تقريرا تحدث فيه عن المنتجات الغذائية التي من شأنها أن تساهم في زيادة الوزن، مثل القمح، لذلك يعتقد البعض أن التخلي عن القمح قد يساهم في حل هذه المشكلة.وقال الموقع، في تقريره، إن ويليامز ديفيس تمكن من كتابة أحد أكثر الكتب مبيعا على المستوى الوطني في عام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يساعد التخلي عن القمح حقا في إنقاص الوزن؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يساعد التخلي عن القمح حقا في إنقاص الوزن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).