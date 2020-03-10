محمد مدحت مصطفى - المنظمات الصهيونية المُسلحة في مصر

2020/03/10 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مدحت_مصطفى المنظمات الصهيونية المُسلحةمن المنظمات التي اسَّتخدمت للأغراض الداخلية أي الهجوم على العرب نجد: منظمة بارجيورا، ثم منظمة الحارس الهاشومير التي أسِّست عام 1909، ثم منظمة النوطريم التي أسستها سلطات الانتداب البريطاني بالتعاون مع الهاجاناه للمساعدة في قمع الانتفاضات الفلسطينية العربية التي قامت في فلسطين في الفترة من 1936 وحتى 1939م.ومنها أيضاً منظمة إتسل التي قامت في فلسطين عام 1931 انطلاقاً من......

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