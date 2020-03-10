الفرفار العياشي - التواصل الافتراضي و الهوس بالذات: - السيلفي نموذجا

2020/03/10 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي مقدمة الدراسة :فريدرك هيجل حين تحدث عن حركية التاريخ الإنساني لم يحدد نقطة البداية المفترضة لكنه حدد بدقة لحظة النهاية والتي تتحقق حين يتطابق الواقع مع الفكر يصبح واقعي عقليا و العقلي واقعيا .ربما رؤية لها مايبررها و قيمتها المعرفية لكن التحولات المتسارعة في زمن العولمة تكشف أن أي فكر مهما كانت قيمته يبق فكرا نسبيا ؟العالم اليوم أصبح متشابكا بسبب التطور التقني قي شبكات و آليات التواصل......

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