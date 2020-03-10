6 قرارات جديدة لمواجهة

2020/03/10 | 02:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت اللجنة الحكومية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا"، جملة قرارات بعد ارتفاع عدد الإصابات وتسجيل 7 وفيات جراء المرض.

أعلنت لجنة مواجهة "كورونا" 6 قرارات جديدة للحد من انتشار المرض

وذكرت اللجنة في بيان لها، يوم الإثنين 9 آذار/مارس، أن "المسؤولية الوطنية والاخلاقية والمهنية الزمتنا منذ البدء أن نصارح شعبنا بالإحصائيات عن الإصابات والوفيات وإعلان المستجدّات الصحية أولًا بأول، بعد مضي عدة اسابيع من انتشار فيروس كورونا المستجد في بلادنا ونتيجة لزيادة الحالات المشخصة بهذا الوباء وحدوث وفيات من جرائه".

وبينت اللجنة، أن "استمرار التجمعات بكافة أشكالها يعدّ من أهم وأخطر العوامل المساعدة على انتشار هذا الفيروس، على الرغم من اتخاذ الإجراءات الوقائية".

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أعلنت جملة قرارات جديد، استنادًا إلى أحكام قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ولوائح منظمة الصحة العالمية، فيما يلي نصها:

1.



التأكيد على منع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنّب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدّسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر ولفترة محدّدة حفاظًا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم للحدّ من انتقال العدوى التي قد تحصل بالملامسة والاقتراب لمسافة أقل من متر.

2.



الاستمرار أما بإيقاف الفعاليات الرياضية أو إقامتها دون حضور الجمهور.

3.



إغلاق قاعات الاحتفالات والمناسبات، ومنع نصب السرادقات، وتوجيه المواطنين بعدم إقامة مناسبات الأفراح والأحزان والفعاليات الاجتماعية الأخرى التي تتضمن حصول تجمعات.

4.



على العراقيين العائدين من الجمهورية الإسلامية في إيران والدول التي حصلت فيها حالات تفشي للوباء (الصين، كوريا الجنوبية، ايطاليا، اليابان، تايلند، سنغافورة، الكويت والبحرين) الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط ولمدة 14 يوم على أن تقوم الفرق الطبية المتخصصة التابعة لدوائر الصحة بمتابعة حالتهم الصحية في منازلهم.

5.



على قيادة العمليات المشتركة وقيادات عمليات بغداد والمحافظات وجميع أجهزة الدولة المعنية تنفيذ القرارات أعلاه.

ارتفع عدد الإصابات في العراق إلى 67 حالة وفق الإحصائية الرسمية توفي منهم 7 أشخاص

6.



يعاد تقييم القرارات أعلاه حسب مستجدات الوضع الصحي بصورة مستمرة.

وأعلنت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 67 في العراق، توفي 7 منهم، فيما تأكد شفاء 9 أشخاص بشكل تام.

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