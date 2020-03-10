"حملة تنظيف" أمنية.. حصيلة رسمية لضحايا المتظاهرين في أحداث الخلاني

2020/03/10 | 02:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في ساحة الخلاني وسط العاصمة.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات في أحداث ساحة الخلاني

وأعربت المفوضية في بيان لها، يوم الإثنين 9 آذار/مارس، عن أسفها لـ "استمرار حالات العنف والعنف المتبادل بين المتظاهرين والقوات الأمنية باستخدام بنادق الصيد والقنابل الحارقة (المولتوف) والحجارة وكرات الزجاج".

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وأضافت المفوضية، أن تلك الأحداث أدت إلى "8-9 آذار/مارس، إلى استشهاد 3 من المتظاهرين وإصابة 58 آخرين، بينهم 11 من رجال الأمن بإصابات مختلفة في ساحة الخلاني"، فيما عدت الأحداث "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون وتجاوزًا لحدود التظاهر السلمي" .

وطالبت المفوضية، القوات الأمنية والمتظاهرين بـ "إيقاف أي عنف والتعاون والتنسيق وفرز المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها والبقاء في الأماكن المحددة للتظاهر، ومنع الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع التجاوز على المحال والمباني التجارية في المنطقة".

كما أشادت المفوضية، بـ "جهود عدد من المتطوعين في ساحة التحرير لقيامهم بحملات التثقيف والتوعية ضد انتشار مرض الكورونا"، داعية إلى "الوقاية من خطر انتشار الأمراض والأوبئة من خلال إقامة حملات التنظيف لأماكن التظاهر والإبلاغ عن أية حالة مرضية مشكوك فيها".

من جانبها قالت قيادة عمليات بغداد في بيان لها، إن "القوات الأمنية نفذت، صباح الإثنين حملة تنظيف كبيرة لمنطقة ساحة الخلاني والشوارع المحيطة بها في بغداد بالتعاون والتنسيق المتظاهرين السلميين، بهدف عودة الحركة التجارية إلى وضعها الطبيعي وفتح محال المواطنين، وقد استمرت هذه الحملة بنجاح حتى الساعة الواحدة ظهرًا، بعدها اندفعت مجاميع من مثيري الشغب للاعتداء على القوات الأمنية وعمدت إلى حرق الإطارات في محاولة منها لقطع الطرق وإيقاف الحركة التجارية هناك".

قالت عمليات بغداد إن الأحداث وقعت إثر قيامها بحملة تنظيف في ساحة الخلاني

وأضافت قيادة العمليات، أن "المجاميع عمدت إلى استخدام الأطفال والأحداث للاحتكاك مع قوات حفظ القانون المكلفة بحمايتهم، وقد التزمت هذه القوات أعلى درجات الضبط بالتعامل مع الحالة، على الرغم من إصابة عدد من منتسبيها".

وحذرت قيادة العمليات، من أن "زج الأطفال والأحداث مخالفة للقوانين المحلية والدولية ولوائح حقوق الإنسان ومنظمة اليونسيف"، داعية المتظاهرين إلى "الالتزام بمنطقة التظاهر والابتعاد عن المناطق التجارية المفتوحة".

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