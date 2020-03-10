الأسدي يحدد مهام رئيس الوزراء القادم بينها “معالجة الأزمة الاقتصادية وازمة كورونا”

2020/03/10 | 02:23 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- حدد رئيس كتلة السند الوطني احمد الأسدي، الثلاثاء، الشروط الواجب توفرها في رئيس الوزراء المقبل، أبرزها أن يكون ملتزما “بمعالجة الأزمة الاقتصادية وازمة كورونا”.وقال الأسدي في تغريدة على موقعه الرسمي “تويتر”،تابعته وكالة /SNG/،ان “المعايير ان تكون شخصية تليق بالموقع الاول للعراق وان يكون قادرا على النهوض بالمهمة الصعبة لإخراج العراق من أزمته ...

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