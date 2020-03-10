هل يساعد الثوم في مكافحة سارس؟

2020/03/10 | 02:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا يمكن استخدام الثوم كدواء، لأنه ليس من النباتات الطبية.قالت إيرينا إيفانوفا، رئيسة القسم الاستشاري والوقائي في مستشفى الأمراض المعدية رقم 1 في إدارة الصحة بموسكو، إن استخدام الثوم كوسيلة وقاية من العدوى الفيروسية لم تثبت صحته بعد بحسب (سبوتنيك).يحتوي النبات على مواد نشطة بيولوجيا – متقلبة – لها خصائص مضادة […]

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