الأردن ينصح العائدين من هذه الدول بالحجر المنزلي

2020/03/10 | 02:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نصح وزير الصحة سعد جابر، بعض العائدين من دول ينتشر فيها فيروس كورونا، بالحجر المنزلي.وقال جابر في إيجاز صحفي اليوم الأحد، إن الحكومة تنصح القادمين من العراق ومصر وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، البقاء في الحجر المنزلي الذاتي.وطلب وزير الصحة من هؤلاء أن يتواصلوا مع الوزارة في حال ظهرت عليهم أعراض الفيروس.[…]

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