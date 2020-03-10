وفاة الفنان العراقي قاسم الملاك

2020/03/10 | 03:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد حفيد الفنان قاسم الملاك، زيد موستنك، اليوم الثلاثاء، بوفاة جده قاسم الملاك.ونشر زيد تدوينة تعزية على حسابه في الفيسبوك، ينعى من خلالها جده، ولم يتسن لمنصة يس عراق معرفة أسباب الوفاة.

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