2020/03/10 | 03:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قلل متخصصون في الشأن الصحي من حالة القلق جراء انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم.وقالوا خلال ندوة لجنة تثقيف صيدلاني في نقابة الصيادلة بعنوان ” كابوس العصر الفيروسي كورونا”، أن نسبة الشفاء من المرض تصل إلى 95 بالمئة.وهدفت الندوة إلى توعية القطاع الصيدلاني بفيروس كورونا المستجد من خلال اتباع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مختصون: نسبة الشفاء من كورونا تصل لــ 95%) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مختصون: نسبة الشفاء من كورونا تصل لــ 95%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).