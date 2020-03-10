الصحاف: طائرة النقل الجوي تقل 18 من الضحايا بحادث السير في سوريا

2020/03/10 | 03:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، نقل 18 من الضحايا بحادث السير في سوريا الى مطار النجف الاشرف.

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