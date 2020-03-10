6 نصائح طبية مزيفة بشأن فيروس كورونا

2020/03/10 | 03:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يستمر الفيروس التاجي “كورونا المستجد” بالانتشار والتوسع، وسجل مؤخرا ظهور حالات جديدة في العديد من دول العالم، مع ارتفاع متزايد في أعداد الإصابات والوفيات، وعدم القدرة على تحديد علاج فعال للداء الجديد.وبالرغم من المحاولات الحثيثة للفرق الطبية والعلماء حول العالم، لم يتم الكشف حتى اليوم عن طرق علاج فعالة أو طرق وقائية مؤكدة، […]

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