ترامب احتك برجلين تحت الحجر الصحي حالياً بسبب «كورونا»

2020/03/10 | 03:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد #ترامب احتك بعضوين من الكونغرس هما حالياً تحت الحجر الصحي الاختياري، بعد أن التقيا بشخص تأكدت إصابته بفيروس «كورونا» الذي حصد أرواح حوالي

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