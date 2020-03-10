من دون خدمات غوغل.. هواتف هواوي تتأثر بالعقوبات الأميركية

2020/03/10 | 04:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت هواوي تخطي عام 2019 بنجاح، حيث تمكنت من إطلاق العديد من الأجهزة قبل بدء الحظر الأميركي في مايو/أيار من العام الماضي، ولكن التساؤل ظل قائما بشأن قدرتها على تحقيق النجاح ذاته عام 2020.

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