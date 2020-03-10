2020/03/10 | 04:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يحظى تناول السالمون بالعديد من الفوائد الصحية، ولهذا فهو يتمتع بمكانة خاصة في أوساط محبي الأطعمة البحرية.وهناك كثير من الشعوب معتادة على تناول بعض أطباق الأسماك النيئة، مثل طبق ساشيمي الياباني المكون من شرائح رقيقة للسمك النيئ وطبق غرافلاكس المؤلف من سمك سالمون خام مضاف له ملح، سكر وشبت.وقد يتساءل البعض بهذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تناول السالمون النيء آمن؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تناول السالمون النيء آمن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).